Ferrari: Elkann, in 2021 tre nuovi modelli e in 2025 prima elettrica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 apr - Nel dettaglio, ha spiegato Elkann, 'continuiamo a mettere in atto la nostra strategia di elettrificazione in modo estremamente rigoroso. E la nostra interpretazione e applicazione di queste tecnologie sia nel motorsport sia nelle auto stradali e' una grande opportunita' per trasmettere l'unicita' e la passione del Cavallino Rampante alle nuove generazioni". In questo quadro, "siamo molto entusiasti della nostra prima Ferrari completamente elettrica, che abbiamo in programma di presentare nel 2025 e potete esserne certi: tutto quello che nel vostro immaginario gli ingegneri e i designer di Maranello sono in grado concepire per un simile punto di riferimento della nostra storia, verra' realizzato', ha sottolineato il presidente della societa'. Per quanto riguarda la diversificazione del marchio, Elkann ha specificato che 'i nostri progetti volti alla creazione di nuove opportunita' significative con il marchio Ferrari registrano buoni progressi. Per esempio nel primo semestre di quest'anno lo storico Ristorante Cavallino di Maranello riaprira' le porte a fine maggio. La storia e la tradizione del ristorante sono state reinterpretate in una moderna trattoria modenese grazie alla collaborazione del celebre architetto India Mahdavi, mentre lo chef stellato Michelin Massimo Bottura contribuira' con il suo virtuosismo gastronomico per un'esperienza culinaria unica". Sul fronte moda, "a meta' giugno lanceremo la nostra prima collezione luxury uomo e donna interamente ideata e progettata da Ferrari che sara' distribuita attraverso una rete completamente nuova di flagship store, oltre che online. La collezione raccontera' i valori distintivi di Ferrari - artigianalita', eleganza e innovazione - e sara' dedicata agli amanti del brand e della moda di tutto il mondo', ha concluso Elkann.

