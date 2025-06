Ferrari: Elkann, con progetto vela passione e competenze a servizio dell'impossibile

Sfida sportiva e tecnologica, sperimentiamo ambiti nuovi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Maranello, 25 giu - "Perche' non si poteva non farlo. Quando si guarda a quello che spinge avanti Ferrari e' l'abbinamento di passione, competenze, al servizio dell'impossibile. Si tratta di una sfida sportiva ma allo stesso tempo anche tecnologica". Lo ha detto John Elkann, presidente di Ferrari, durante la presentazione del progetto Hypersale, in corso a Maranello, rispondendo a chi chiedeva cosa avesse spinto Ferrari a guardare al mondo della vela. Il progetto Hypersail "ci da' la possibilita' di sperimentare in ambiti nuovi, pensiamo per esempio all'aerodinamica, che e' molto importante in quello che facciamo sia nell'ambito sportivo del racing sia nelle nostre macchine sportive", ha detto Elkann, sottolineando la "grande abilita' di innovare anche in ambiti che non avremmo mai pensato, con delle applicazioni di alcuni dei brevetti, sono tanti, che sono stati fatti anche per le nostre macchine sportive".

Ars

(RADIOCOR) 25-06-25 12:55:51 (0332) 5 NNNN