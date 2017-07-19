Ferrari: con M-Tech a Maranello donata una scuola pubblica alla comunita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Maranello, 19 nov - Il nuovo polo offrira' una proposta inclusiva e articolata, dalla scuola secondaria di II grado ai percorsi di specializzazione universitaria, fino alla formazione continua per i lavoratori. In particolare, ospitera' l'Istituto tecnico di istruzione superiore 'Alfredo Ferrari' di Maranello: scuola pubblica fondata e donata da Enzo Ferrari, oggi frequentata da circa 800 studenti. Le materie spazieranno dalla progettazione Cad alla diagnostica, dalla robotica all'elettronica e all'automazione, includendo inoltre la meccanica sia nelle sue applicazioni piu' tradizionali sia in quelle piu' avanzate, come l'additive manufacturing. Inoltre ci sara' dentro Muner (Motor Valley University of Emilia-Romagna): l'associazione sara' ospitata con spazi dedicati all'interno del nuovo polo per svolgere attivita' avanzate di progettazione meccanica e simulazione, con workstation di ultima generazione, software professionali e dispositivi per la modellazione Cad/Cam. L'Its Maker Academy, con i suoi corsi post diploma caratterizzati da una didattica laboratoriale avanzata, gia' oggi ospitati presso l'Istituto A. Ferrari, trovera' nel nuovo polo spazi dedicati. Saranno ospitati anche corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale: l'offerta formativa continua sara' estesa anche ai tecnici gia' inseriti nel mondo del lavoro che vogliono accrescere le proprie competenze.

Il progetto architettonico, affidato tramite bando allo studio italiano Labics, mira a creare non solo un ambiente educativo all'avanguardia, ma anche uno spazio aperto alla vita della comunita'. La costruzione di M-Tech Alfredo Ferrari prendera' il via all'inizio del 2027 e si concludera' nel 2029, anno in cui ricorre il centenario della Scuderia Ferrari. Il complesso si estendera' su un'area di 32.000 mq con affaccio in Via Vignola a Maranello, dove prendera' il posto di uno stabilimento in disuso, senza consumo di suolo.

Gli edifici saranno realizzati secondo i piu' avanzati criteri di sostenibilita' ambientale, con basse emissioni e soluzioni per l'efficienza energetica. Sono previste piu' di 40 aule, 9 laboratori, 4 sale coworking, 4 aree social con biblioteca, spazi di lavoro per insegnanti e personale, oltre ad ambienti dedicati all'accoglienza e all'esposizione dei prototipi realizzati dalla scuola. Gli spazi comuni prevedono un auditorium, una caffetteria e una biblioteca, accessibili al pubblico per eventi e attivita' culturali. Attraverso ulteriori interventi, il complesso si arricchira' anche di una palestra pubblica e di una foresteria. M-Tech Alfredo Ferrari si affaccera' su una grande piazza alberata di piu' di 2.500 mq.

