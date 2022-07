Ferrari: Adler Group rinnova partnership per triennio 2022-2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 lug - Adler Pelzer Group, attivo nella componentistica automotive con sede a Ottaviano (Napoli), ha rinnovato il contratto di partnership del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e North America e con Ferrari nell'ambito delle Competizioni GT, che vedranno la partecipazione della Casa di Maranello anche nella categoria Hypercar a partire dal 2023. Le due societa' hanno rinnovato l'accordo per il triennio 2022-2024.

Lo comunica il gruppo Adler in una nota. 'Siamo entusiasti di rinnovare il contratto di partnership del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli e di Ferrari Competizioni GT. La tradizione del marchio e la continua dedizione al miglioramento e all'innovazione rendono da sempre sinergica questa partnership. Con Ferrari condividiamo la passione per l'evoluzione tecnologica e per le sfide che evidenziano lo spirito dell'eccellenza italiana. Siamo estremamente orgogliosi di continuare questa collaborazione', ha commentato Paolo Scudieri, presidente di Adler Group. 'Il rinnovo dell'accordo che ci lega con Adler, uno dei fornitori di Ferrari e tra i partner fondamentali di Ferrari Attivita' Sportive GT, ci rende molto felici e orgogliosi perche' viene riconosciuta l'efficacia della nostra piattaforma per garantire visibilita' e promozione per i nostri sponsor.

Adler e' da anni al nostro fianco e continuera' a esserlo nel Ferrari Challenge, nel campionato del mondo FIA WEC e nel futuro progetto che ci vedra' protagonisti, sempre nel mondiale, con la nostra LMH', ha aggiunto Antonello Coletta, Head of Ferrari Attivita' Sportive GT.

