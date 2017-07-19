Ferragamo: Greco, esposizione limitata in MO ma impatti indiretti se guerra prosegue a lungo

L'area vale meno del 2% dei ricavi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mar - Per il gruppo Salvatore Ferragamo il Medio Oriente 'pesa meno del 2% sui ricavi'. Lo ha detto Ernesto Greco, consigliere esecutivo di Ferragamo durante la call con gli analisti sui risultati 2025. Una crisi prolungata in Medio Oriente avrebbe quindi 'effetti indiretti legati all'inflazione, che potrebbe influenzare la propensione dei consumatori agli acquisti e ridurre ulteriormente i flussi turistici', spiega Greco. Se invece 'il conflitto finira' presto, non mi aspetto un impatto significativo', afferma il manager.

Per quanto riguarda l'avvio del 2026, parte con 'una solida performance del canale Dtc (direct to consumer)', in particolare, in alcune aree del mondo come le Americhe. La Cina, invece, 'rimane ancora in territorio negativo', mentre 'l'Europa e' piatta' e 'va molto bene la Corea'. Il canale wholesale 'e' in calo'.

