Fedrigoni: fatturato adj proforma 2024 a 2,076 mld (+14,8%)

L'ebitda adj proforma raggiunge i 380 mln (+12,5%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 12 mag - Il Gruppo Fedrigoni chiude il suo bilancio 2024 con un fatturato adjusted proforma di 2,076 miliardi di euro in crescita del 14,8% rispetto al 2023 (1,808 miliardi di euro) di cui il 18% derivano dal mercato interno Italia mentre il rimanente 82% e' suddiviso tra resto d'Europa (43,2%) e resto del mondo (38,8%). Quest'ultimo in aumento di oltre l'8% rispetto all'anno precedente grazie soprattutto a Fedrigoni Nord America. L'adjusted proforma ebitda e' salito del 12,5% dai 337,7 milioni di euro del 2023 ai 380 milioni del 2024, confermando la solidita' e profittabilita' dell'azienda nonostante la situazione globale di incertezza.

Sul fronte delle M&A, l'azienda ha portato a termine quattro nuove operazioni: l'acquisizione di uno stabilimento di carte speciali in Cina, precedentemente parte del Gruppo Arjowiggins, la partecipazione di minoranza nella start-up SharpEnd come parte del focus dell'azienda sull'offerta di prodotti digitalizzati. l'acquisizione di alcuni asset di Mohawk, il secondo player di carte speciali in Nord America; e l'acquisizione di Poli-Tape, produttore di materiali grafici per la comunicazione visiva. E' stata inoltre finalizzata l'uscita dal business della carta per ufficio per concentrare Fabriano sui mercati a valore aggiunto, come l'arte e il disegno, la cancelleria e le carte di sicurezza, minimizzando l'impatto sulle persone coinvolte grazie alla collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione Marche e i sindacati.

Fedrigoni sta investendo sempre piu' sull'RFID (Uhf, Hf e Nfc), sfruttando tutte le sinergie possibili con gli altri segmenti del Gruppo.

Il business Rfid di Fedrigoni (rappresentato da Tageos, produttore di riferimento mondiale negli inlay e nei tag Rfid entrato a far parte del nostro Gruppo nel 2022) ha visto i ricavi 2024 aumentare del 132,3% rispetto a quelli dello stesso periodo del 2023 (128,9 milioni di euro contro 55,5 milioni di euro); l'ebitda adjusted 2024 e' piu' che triplicato, passando da 6,5 milioni di euro nel 2023 a 21,2 milioni di euro nel 2024 (+226,2%).

'Guardando al 2025, il primo trimestre ha visto un andamento piuttosto soft a causa del persistere dell'instabilita' economica - continua Nespolo -. Il business dei materiali autoadesivi ha evidenziato una traiettoria di miglioramento nel primo trimestre 2025 rispetto all'ultimo trimestre 2024; l'RFID (non ancora consolidato nel bilancio) ha mantenuto il suo trend di crescita; il mondo delle carte speciali ha invece evidenziato una domanda debole, soprattutto a causa delle dinamiche presenti nel mercato del lusso. In questo contesto di elevata volatilita', stiamo attuando delle contromisure sui volumi e sulla struttura dei costi per garantire una crescita della bottom line'.

Com-col-ric

(RADIOCOR) 12-05-25 11:11:03 (0254) 5 NNNN