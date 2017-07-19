Federated Hermes: tra percezione e realta', dove sta andando la finanza sostenibile? - PAROLA AL MERCATO

di Mitch Reznick* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Lo stato attuale della finanza sostenibile assomiglia a un test di Rorschach. A seconda dell'interlocutore, e' in fase di stasi o in piena espansione. Abbiamo la nostra interpretazione di quella carta assorbente che e' lo stato della finanza sostenibile.

Al di la' dei titoli drammatici che predicono la lenta scomparsa di questa asset class, diversi fattori descrivono una componente in continua evoluzione e indelebile dei mercati dei capitali. A partire dal mercato obbligazionario con etichetta, i dati suggeriscono che le emissioni primarie nei mercati obbligazionari sostenibili per il 2025 dovrebbero raggiungere quota 1,2 trilioni di dollari, con un leggero aumento rispetto al 2024. Cio' che rende questo dato cosi' notevole e' che il numero di obbligazioni societarie con etichetta provenienti dagli Stati Uniti e' diminuito di quasi il 40% (Bloomberg: BNEF). Tuttavia, negli ultimi anni si e' registrato un notevole aumento delle obbligazioni cartolarizzate con etichetta sociale provenienti dagli Stati Uniti, che si e' protratto fino al 2025.

Il Texas e' uno degli stati americani, se non il principale, a investire e adottare energie rinnovabili. Nel 2024, le fonti rinnovabili in Texas hanno generato oltre 166 GWh di energia, superando persino la California (integrityenergy.com). Questa tendenza potrebbe continuare, dopo che quest'anno non sono state approvate diverse proposte di legge contrarie alle energie rinnovabili. La California, insieme al Texas e a una manciata di stati del sud, rimane in cima alla classifica per quanto riguarda gli investimenti nelle energie rinnovabili (climatecentral.org).

Dal punto di vista normativo, gli Stati Uniti stanno riducendo i requisiti per l'informativa sulla sostenibilita', mentre l'Europa sembra perdere slancio su questo fronte. Nel frattempo, il resto del mondo sta andando avanti. In Asia, India, Regno Unito e Australia, l'attenzione e' rivolta all'inclusione delle attivita' di 'transizione' nelle informative e nelle tassonomie. Questa inclusione e' estremamente sensata. Se l'economia globale deve cambiare direzione in modo da generare valore economico in modo sostenibile, una transizione di successo e' fondamentale.

Quale sara' il principale catalizzatore per le nuove emissioni nel 2026? Le fonti di generazione di energia previste, che richiedono nuovi capitali, sono una buona indicazione di dove siamo diretti nella finanza sostenibile. L'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE) prevede rapidi e forti aumenti delle energie rinnovabili, che dovrebbero, secondo l'AIE, sostituire parzialmente il carbone tricity-generation-in-the-stated-policies-scenario-2010-2035, Licence: CC BY 4.0). Vi sono alcune indicazioni che ci troviamo a una sorta di punto di svolta positivo per quanto riguarda l'adozione di energie rinnovabili, poiche' l'energia rinnovabile installata ha superato quella del carbone per la prima volta nel 2025 (Bloomberg: BNEF). Questa transizione dal carbone alle energie rinnovabili e' guidata da un rapido adattamento dell'energia solare ed eolica. Nel 2024, secondo Bloomberg, oltre il 70% della nuova capacita' energetica globale installata era solare. L'energia derivata da carbone e combustibili fossili probabilmente continuera' a crescere, ma si prevede che lo fara' a un ritmo piu' lento rispetto alle energie rinnovabili. Anche nel finanziamento allo sviluppo e' in atto un cambiamento strutturale. Per le istituzioni multilaterali di sviluppo (MDI) mondiali diventera' sempre piu' difficile mantenere gli attuali livelli di attivita' di finanziamento allo sviluppo in termini di acqua pulita, energie rinnovabili e risultati sociali positivi. Gli azionisti di tali banche stanno ritirando il sostegno finanziario per ragioni politiche o fiscali. Il Boston Consulting Group suggerisce che questo ritiro dei finanziamenti allo sviluppo MDI nei mercati emergenti potrebbe ammontare fino a 70 miliardi di dollari. Uno dei messaggi chiave della conferenza sul clima COP 30 e' la necessita' di ampliare e mobilitare i mercati dei capitali, alla luce di questi cambiamenti strutturali. E' possibile elaborare soluzioni di credito alternative per soddisfare le esigenze di finanziamento allo sviluppo e generare solidi rendimenti. Le forze che guidano la finanza sostenibile stanno cambiando. Un mercato finanziario in rapida crescita sta trovando la sua zona di comfort, accelerando verso una nuova fase di crescita. Potrebbe non sembrare il passato, ma la finanza sostenibile sara' presente anche nel futuro. *Group Head of Fixed Income - London di Federated Hermes

