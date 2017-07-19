Federated Hermes: previsioni controcorrente per il 2026. Un pil Usa al 3% nonostante dazi e inflazione - PAROLA AL MERCATO

di Phil Orlando * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Qual e' l'opinione controcorrente per il 2026? L'economia statunitense sara' molto piu' solida del previsto il prossimo anno. Nel 2026, con un tasso del 3%, la nostra previsione di crescita del prodotto interno lordo (Gdp) degli Stati Uniti e' doppia rispetto al dato di consenso delle Blue-Chip, pari all'1,5%. La nostra fiducia deriva dalla convinzione che la spesa, sia da parte dei consumatori che delle aziende, continuera' a sostenere l'economia.

E' risaputo che la spesa dei consumatori e' fondamentale per la salute dell'economia statunitense, rappresentando circa il 70% del GDP. Meno noto e' il fatto che una percentuale sproporzionata di tale spesa proviene dagli americani piu' ricchi: il 10% della popolazione con il reddito piu' elevato rappresenta infatti la meta' della spesa totale. Ignorando apparentemente l'inflazione, questa fascia e' la principale responsabile delle forti vendite retail di quest'anno, compensando il calo del contributo dei consumatori a reddito piu' basso, molti dei quali stanno facendo fatica a causa dell'inflazione e dell'indebolimento del mercato del lavoro.

Ci aspettiamo che la stagione delle festivita' si mantenga su questa linea: un'altra opinione fuori dal consenso generale.

Inoltre, gli acquirenti di fascia alta, sostenuti dalla solidita' del mercato azionario e dai prezzi elevati delle case, dovrebbero continuare a trainare l'economia anche il prossimo anno.

I dazi hanno modificato i flussi di investimento globali o li hanno solo momentaneamente spostati? In un certo senso, i dazi sono sempre temporanei, poiche' sono strumenti di politica governativa, che puo' cambiare. Le negoziazioni aggressive dell'amministrazione Trump stanno certamente rimodellando la struttura del commercio globale.

Ma finche' gli accordi commerciali non saranno definiti, i trend in materia di investimenti resteranno fluidi. Piu' importante per il 2026 sara' l'impatto dei dazi sulla crescita del Gdp e sull'inflazione. Prevediamo che le tariffe avranno un impatto minore sulla crescita per il prossimo anno, concordando con la Fed sul fatto che avranno solo un effetto inflazionistico temporaneo. E se le entrate derivanti dai dazi dovessero raggiungere le previsioni dell'amministrazione - potenzialmente 300 miliardi di dollari l'anno - allora il Gdp crescera' per semplice aritmetica, dato che le esportazioni nette fanno parte del suo calcolo.

