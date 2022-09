Federated Hermes: mercato Uk, la palla passa alla BoE - PAROLA AL MERCATO

di Silvia Dall'Angelo * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 set - E' stata un'altra settimana frenetica per i mercati, con il Regno Unito nell'occhio del ciclone. Tutto e' iniziato la scorsa settimana, quando il Governo britannico ha annunciato un piano aggressivo di riduzione delle tasse, finanziato da ulteriori prestiti. L'assenza di misure per garantire la sostenibilita' del debito a medio termine e l'atteggiamento di sfida del governo, che ha evitato una valutazione indipendente da parte dell'Office for Budget Responsibility (Obr), ricevendo anche un'insolita critica del Fmi, hanno innescato una crisi di fiducia nei mercati finanziari, gia' alle prese con un'aggressiva stretta monetaria.

Le turbolenze del mercato e le gravi tensioni nel settore pensionistico britannico hanno infine costretto la Banca d'Inghilterra a intervenire per evitare un crollo del mercato dei Gilt lanciando un programma di acquisto di obbligazioni per 65 miliardi di sterline (incentrato sui Gilt a lunga scadenza) a un ritmo di 5 miliardi sterline al giorno per i successivi 13 giorni. La BoE ha inoltre annunciato la sospensione delle vendite attive di Gilt, annunciata solo una settimana prima. Sebbene l'operazione sia stata inquadrata come una mossa di stabilita' finanziaria, e' apertamente in contrasto con l'attuale traiettoria di politica monetaria della Banca d'Inghilterra e rafforza l'immagine di una banca centrale in conflitto.

Tuttavia, dal momento che il Governo ha escluso un'inversione di rotta sulle proprie politiche controverse, la BoE dovra' probabilmente procedere a rialzi aggressivi nelle prossime riunioni e l'economia dovra' fare i conti con un insieme incoerente di politiche macroeconomiche che vanno in direzioni opposte. Piu' in generale, le turbolenze di mercato dell'ultima settimana portano con se' un messaggio preoccupante per le banche centrali di tutto il mondo. Se da un lato le dinamiche britanniche dell'ultima settimana sono state caratterizzate da una notevole quantita' di dolore idiosincratico e autoinflitto, dall'altro trasmettono la sensazione che i mercati finanziari stiano lottando contro l'attuale aggiustamento della politica monetaria. Le banche centrali dovranno prenderne atto, dato che i mercati finanziari sono uno dei principali canali di trasmissione tra la politica monetaria e l'economia reale.

* Senior Economist di Federated Hermes "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

