Federated Hermes: la Fed cambia linguaggio? - PAROLA AL MERCATO

di Debbie Cunningham * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 lug - "Il Comitato garantira' la stabilita' dei prezzi". E' stata questa l'ultima frase del comunicato, notevolmente abbreviato, diffuso dalla Federal Reserve al termine della riunione di giugno del Federal Open Market Committee. Un'affermazione in controtendenza rispetto al divieto di utilizzare un linguaggio promissorio.

Il nuovo presidente Kevin Warsh e' stato in sostanza l'autore di questa frase, che ha parafrasato nella sua prima conferenza stampa, ripetendo l'espressione 'stabilita' dei prezzi' piu' di dieci volte. Anche se in futuro potrebbe smentire queste affermazioni, sembra che l'intento non fosse solo quello di lanciare un messaggio forte, ma anche di guidare abilmente i mercati finanziari a non aspettarsi tagli dei tassi. Ma non si tratterebbe forse di una 'forward guidance', che Warsh ha messo da parte? Si'. Ma non puo' davvero farne a meno. Riteniamo che voglia semplicemente rendere le indicazioni meno esplicite e offrire invece un mosaico di suggerimenti e comunicazioni sulla direzione della politica monetaria.

Warsh dovra' guidare la Fed in un delicato equilibrio tra l'insistenza del presidente Trump sull'allentamento dei tassi e l'inflazione in crescita, il tutto mantenendo la credibilita' e l'indipendenza della banca centrale. Per orientarsi, occorre prestare attenzione a una serie di discorsi dei membri del FOMC, alle dichiarazioni dello stesso presidente Warsh, alle Summary of Economic Projections e a altre pubblicazioni come il Beige Book. I risultati dei cinque gruppi di lavoro istituiti dal presidente Warsh forniranno maggiore chiarezza.

Non stiamo tornando ai tempi in cui la Fed forniva scarse informazioni al pubblico. Ne' tantomeno al mandato del presidente Alan Greenspan, quando le comunicazioni erano piu' frequenti. Ma una minore quantita' di indicazioni e' ben accolta, soprattutto perche' spesso erano imprecise o non si concretizzavano mai. In ogni caso, le varie curve dei rendimenti potrebbero mostrare una certa volatilita' finche' i mercati non si saranno abituati al nuovo 'regime'.

* Chief Investment Officer for Global Liquidity Markets di Federated Hermes "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 05-07-26 13:35:20 (0255) 5 NNNN