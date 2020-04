F.Cariparo: no timori su erogazioni nonostante stop cedola Intesa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 apr - La Fondazione Cariparo, storica azionista di Intesa Sanpaolo, e' 'favorevole' al rinvio del dividendo deciso dalla banca guidato dall'a.d. Carlo Messina, che viene visto come un 'segno di responsabilita'' di fronte alla crisi coronavirus. Lo riferiscono fonti dell'ente veneto. Quanto alle erogazioni sul territorio, quelle del 2020 sono naturalmente garantite dall'avanzo di esercizio 2019, mentre per quanto riguarda il 2021 (anno in cui entreranno in gioco i dividendi 2020), la fondazione non vede 'preoccupazioni'. 'Il fondo di stabilizzazione e' molto solido e quindi siamo convinti che in ogni caso le erogazioni non subiranno contrazioni', spiegano dall'ente.

