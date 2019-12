Fca-Psa: Cirio, necessario unirsi per essere competitivi

Parlato con Gorlier per garanzie investimenti in Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 dic - "Oggi e' necessario unirsi per essere competitivi. Ho gia' avuto modo stamattina di approfondire i contenuti di questo accordo con Pietro Gorlier (responsabile Fca per l'area Emea) e chiedere garanzie sugli investimenti in Italia, che sono confermati". Cosi' il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commentando l'intesa tra Fca e Psa

"Proprio pochi giorni fa a Roma abbiamo siglato con Fca un protocollo su cui la Regione Piemonte investe 1,5 milioni di euro di fondi europei per nuovi progetti di ricerca", ha ricordato Cirio, spiegando che "questo e' il nostro obiettivo: rendere il Piemonte un punto di riferimento per l'innovazione e sostenere il mondo imprenditoriale affinche' possa restare o scegliere di venire nella nostra regione. Vale per grandi realta' come quella che nasce oggi, ma anche per tutto l'universo di Pmi e start up che rappresentano il futuro di un comparto strategico per il Piemonte e per l'Italia come l'automotive".

