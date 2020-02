Fca: Uilm, parte produzione Compass a Melfi, primo passo rilancio stabilimento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 feb - "E' stata appena certificata la delibera a produrre per la Jeep Compass nello stabilimento Fca di Melfi. Da domani si avvieranno gli incontri sindacali per la salita produttiva". Lo hanno fatto sapere in una nota Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, e Marco Lomio, segretario Uilm Basilicata, sottolineando che la notizia "e' il primo passo per il rilancio dello stabilimento Fca di Melfi e di tutto il suo comprensorio". Il piano industriale, hanno detto, "va avanti come programmato e questa e' la migliore notizia possibile per i lavoratori. Quella che ci accingiamo a produrre in Basilicata e' una grande vettura, in futuro anche nella versione ibrida".

