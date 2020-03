Fca: Uilm Basilicata, a Melfi stop fino a 29/3, bene messa in sicurezza lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - La decisione di Fca di sospendere l'attivita' degli stabilimenti 'va nella direzione di quanto noi avevamo auspicato per mettere in sicurezza i lavoratori'. Cosi' la Uilm Basilicata in una nota, ricordando che l'attivita' nello stabilimento di Melfi e' sospesa fino al 29 marzo 'in primis per mettere in campo tutte le azioni necessarie per il contrasto al Covid-19, ma, come prevedibile, anche per un drastico calo della domanda legata al crollo dell'economia globale'. Il sindacato, 'per quanto riguarda le coperture economiche dei lavoratori, si aspetta l'emanazione nelle prossime ore del Decreto Governativo', sottolineando che 'e' chiaro che oggi c'e' bisogno, anche alla luce del drastico impatto sull'economia globale, di mettere in campo tutte le azioni necessarie affinche' si possa tutelare tutta l'economia lucana'.

