Fca: Uilm Basilicata, a febbraio ridotti stop produttivi a Melfi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 gen - Nel mese di febbraio nello stabilimento Fca di Melfi ci sara' una riduzione degli stop produttivi e di conseguenza un minore ricorso ai contratti di solidarieta'. Lo comunica la Uilm Basilicata in una nota, specificando che nel mese di febbraio a Melfi ci saranno stop di turni di lavoro per un totale di 20 turni. 'Dal mese di febbraio, cosi' come annunciato nei giorni scorsi da Fca, si concretizzera' la salita produttiva attraverso la produzione della Jeep Compass che, unitamente alle produzioni della Jeep Renegade e della 500X, potra' consentire una graduale uscita dagli ammortizzatori sociali', rileva il sindacato, sottolineando che 'tutto cio' e' da considerarsi sicuramente un segnale positivo non solo per i lavoratori di Melfi ma per l'intera comunita' lucana'.

