Fca Italy: con Enel X e NewMotion nuovo programma e-mobility per aziende

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 dic - Fca, Enel X e NewMotion collaboreranno per accelerare lo sviluppo dell'e-mobility in Europa. In quest'ottica, Fca Italy ha siglato due accordi distinti con Enel X, attiva nel settore delle soluzioni avanzate per l'energia, e NewMotion, specializzata nella fornitura di soluzioni di ricarica intelligente per i veicoli elettrici, per lo sviluppo di un programma che faciliti la transizione dei clienti business in Europa verso l'elettrificazione. Il programma "e-nterprise" ha l'obiettivo di creare una struttura di servizi che consenta ai clienti di integrare veicoli elettrici ed elettrificati di Fca nelle proprie flotte, indipendentemente dalla loro dimensione. Una una volta effettuato un controllo delle strutture per verificare la presenza di eventuali vincoli e le possibilita' a livello tecnico, grazie alle partnership con Enel X e NewMotion, il programma fornisce ai clienti l'installazione in loco di punti di ricarica. Per garantire la copertura territoriale, la gestione operativa del programma sara' suddivisa tra i partner in base alla presenza commerciale e tecnologica: Enel X sara' attiva in Italia, Spagna e Portogallo, mentre NewMotion coprira' il resto del continente. La partnership "ampliera' l'offerta di servizi e soluzioni innovative di Fca", ha detto Roberto Di Stefano, Head of Network Development and e-Mobility per la Regione Emea di Fca, sottolineando che "sia NewMotion sia Enel X sono partner strategici di Fcae fanno parte dell'insieme di soluzioni creato dal nostro gruppo". Inoltre, l'accordo "conferma l'impegno di Enel X verso trasporti piu' sostenibili e verso l'elettrificazione e la decarbonizzazione in tutto il mondo, offrendo le nostre soluzioni di ricarica avanzate a chiunque scelga un veicolo elettrico", ha detto Alberto Piglia, head of e-mobility di Enel X.

Ars

(RADIOCOR) 16-12-20 15:30:01 (0510)ENE 5 NNNN