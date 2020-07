Fca: con Invitalia contratto sviluppo per Melfi da 136 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 lug - Ampliare la capacita' produttiva dello stabilimento di Melfi di Fca, spostando nel nostro Paese dal Messico la produzione della Jeep Compass ICE, introducendo la produzione del modello Phev (plug-in hybrid electric vehicle), in continuita' nel processo di localizzazione di nuovi prodotti in Italia, e provocando cosi' significative ricadute positive sul piano occupazionale, sull'indotto e sulla sostenibilita' ambientale. E' questo lo scopo del Contratto di Sviluppo FCA - Melfi Transizione verso l'elettrificazione, che prevede investimenti per 136 milioni di euro sostenuti da agevolazioni, nella forma di contributo a fondo perduto, per 29,5 milioni, come definiti a seguito dell'analisi del piano imprenditoriale effettuata da Invitalia. Come spiegato in una nota, Fca Italy ha presentato a Invitalia un programma di investimento da 98 milioni, arricchito da un progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale del valore di circa 38 milioni, in cui sara' affiancata dal Centro Ricerche Fiat S.C.p.A, da sempre impegnato nello sviluppo di attivita' di ricerca e innovazione in ambito automobilistico. Sul piano occupazionale, l'intervento prevede 100 nuovi addetti, da assumere entro il 2022 presso lo stabilimento di Melfi dove sara' reinserito il personale attualmente in contratto di solidarieta'. Il programma - si spiega nella nota - risponde alle necessita' ambientali di contenere le emissioni di Co2 al fine del raggiungimento dei target imposti dalla Regolamentazione Europea con la progressiva ibridizzazione ed elettrificazione della gamma prodotti ed e' frutto di un Accordo di Sviluppo sottoscritto, nel dicembre 2019,che prevede oltre al contributo stanziato dal Mise (26 milioni) anche il cofinanziamento dell'iniziativa da parte della Regione Basilicata (2 milioni) e della Regione Piemonte (1,5 milioni). 'Ancora una volta il Contratto di sviluppo interviene con velocita' a supporto di iniziative 'volano' in cui la salvaguardia e il rilancio dell'occupazione si coniugano con il sostegno a settori strategici, come quello dell'automotive, in particolare sofferenza anche a causa dell'emergenza sanitaria', commenta l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri. 'Gli stabilimenti italiani di Fca - incluso quello di Melfi - stanno investendo nella progressiva elettrificazione della gamma prodotti, grazie ad un piano industriale ormai avviato che ammonta a complessivi 5 miliardi di euro. Interventi come quello di Invitalia sono fondamentali per accelerare il percorso intrapreso, che necessita' tuttavia di un quadro generale di azioni volte ad estendere la diffusione e la capillarita' delle infrastrutture di ricarica, con relativa attenzione al costo della ricarica stessa, e azioni serie e concrete a sostegno di un mercato ancora debole', aggiunge Pietro Gorlier, Chief Operating Officer della Regione Emea di Fiat Chrysler Automobiles.

