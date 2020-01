Fca: Cirio, post fusione con Psa gruppo manterra' centro direzionale a Torino -rpt

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Torino, 31 gen - Dopo la fusione tra Fca e Psa il gruppo manterra' 'tre centri direzionali, negli Usa, in Francia e in Italia a Torino'. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo aver incontrato il capo dell'area Emea di Fca, Pietro Gorlier. 'Per 11 mesi il processo di fusione non comportera' alcun cambiamento, poi ci sara' la fusione con un nome nuovo, che non incidera' sull'identita' dei marchi, e il nuovo gruppo avra' tre centri direzionali', di cui quello in Italia confermato a Torino, ha aggiunto *Cirio*.

