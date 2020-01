Fca: Cirio, azienda ha confermato investimenti in Italia e piena occupazione entro 2021 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Torino, 31 gen - Cirio ha poi precisato, riportando quanto indicato nel piano di Fca, che la piena occupazione sara' raggiunta completamente nel 2022 con la maggior parte degli obiettivi centrati entro la fine del 2021, considerando che il piano di investimenti per l'Italia e' al 2021 ma il piano industriale del gruppo e' al 2022. Sui 2 miliardi di euro di investimento destinati agli stabilimenti piemontesi, e' stato anche confermato che 700 milioni di euro sono quelli destinati alla Fiat 500 elettrica (Bev) e 800 milioni alle nuove vetture Maserati Gran Cabrio e Gran Turismo. 'L'incontro con Gorlier e' stato ricco di contenuti e informazioni, di approfondimenti con un confronto interessante', ha spiegato Cirio, ricordando che questo incontro 'e' stato figlio di una richiesta fatta in consiglio regionale dopo l'annuncio della fusione tra Fca e Psa', anche alla luce della 'crisi occupazione che attraversa' il Piemonte sul piano generale. Il presidente della Regione Piemonte ha specificato che nel corso dell'incontro con Gorlier e i capigruppo in consiglio regionale sono stati affrontati tre tremi. Si e' partiti da una 'relazione sui livelli occupazioni di Fca in Italia e in Piemonte in particolare', per poi affrontare 'gli elementi dell'accordo di fusione sottoscritto da Fca e Psa' e, infine, e' stata fatta 'una riflessione sul futuro dell'auto', ha raccontato Cirio. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, ha aggiunto Cirio, 'sono state condivise le preoccupazioni della Regione sui livelli occupazioni di Fca in Piemonte e delle 330 aziende dell'indotto Fiat sul territorio'. In questo quadro, Fca ha confermato il suo piano di investimenti per l'Italia e Cirio ha ricordato che la nuova Fiat 500 elettrica 'e' gia' uscita da Mirafiori per la fase di collaudo con il lancio che verra' fatto quest'anno'. Per quanto riguarda il futuro del settore auto, Cirio ha continuato dicendo che 'di fronte ai nuovi obiettivi Ue sulle emissioni i costruttori saranno obbligati a costruire auto elettriche: l'elettrico e' nel futuro delle aziende, e' una strada obbligata altrimenti saranno sottoposte a sanzioni troppo alte'. E proprio sull'elettrico, 'la Regione puo' sostenere i progetti di innovazione e ricerca' e operare per la diffusione 'delle infrastrutture per la ricarica', ha aggiunto ancora Cirio, spiegando che 'possiamo aiutare economicamente i comuni e i condomini'. In questo ambito, Cirio ha sottolineato che 'il centro di ricerca e' ben piantato a Torino, grazie anche al legame con il Politecnico di Torino', ricordando lo spostamento di competenze degli ingegneri dal diesel all'elettrico. Lasciando l'incontro Pietro Gorlier non ha rilasciato dichiarazioni, limitandosi a rispondere 'benissimo' a chi gli chiedeva come fosse andato l'incontro.

