Farmae': 52,5 milioni di ricavi nel primo semestre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 lug - Farmae' spa, azienda toscana specializzata nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, ha chiuso il primo semestre con ricavi di gruppo per 52,5 milioni (+34% rispetto ai 39,1 milioni della sola Farmae' nel primo semestre 2021), e al netto dei ricavi di co marketing pari a 2,1 milioni (1,6 milioni). I ricavi consolidati, precisa una nota, sono comunque sostanzialmente in linea con i ricavi pro-forma al 30 giugno 2021, pari a 53,1 milioni, ricostruiti a parita' di perimetro di consolidamento che comprende i ricavi di Valnan srl, della piattaforma Sanort e della piattaforma AmicaFarmacia, nonche' della farmacia Madonna della Neve.

Nel secondo trimestre i ricavi consolidati sono ammontati a 27,2 milioni. 'In un mercato normalizzato dopo la forte crescita avvenuta nei periodi di lockdown - commenta Riccardo Iacometti, fondatore e amministratore delegato Farmae' - il nostro gruppo prosegue senza sosta il suo percorso di sviluppo mantenendo sempre fede alla strategia e al modello di business che abbiamo presentato al mercato. La crescita dimensionale prosegue con il consolidamento della linea organica e con la forte valorizzazione delle linee esterne".

Gli ordini sulle piattaforme, aggiunge Farmae', crescono del 34% a 1,1 milioni rispetto agli oltre 830mila registrati nel primo semestre 2021 dalla sola Farmae', e del 6% rispetto ai 1 milione e 52 mila a parita' di perimetro nel primo semestre 2021.

com-Ggz

(RADIOCOR) 22-07-22 13:18:56 (0303)SAN 5 NNNN