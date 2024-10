Farmaci: Macron in campo sul 'caso Doliprane' di Sanofi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 ott - Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron interviene sul caso Doliprane, il farmaco analgesico antipiretico a base di paracetamolo commercializzato da Opella, la divisione per la salute dei consumatori della multinazionale francese Sanofi che nei giorni scorsi ha annunciato di aver scelto il fondo di investimento americano CD&R per cedere il controllo della stessa Opella. Il fondo Usa ha avuto la meglio su un'offerta guidata dal francese PAI Partners, sostenuto da investitori internazionali. Da allora, i sindacati e gran parte della classe politica sono preoccupati per le conseguenze della vendita sotto il duplice aspetto della 'sovranita' sanitaria' e dei 250 posti di lavoro nel sito di Lisieux, Calvados.

Macron a margine di un intervento al Salone dell'auto di Parigi ha dichiarato che il governo ha 'gli strumenti per garantire che la Francia sia protetta' di fronte all'atteso arrivo dell'azionista americano, rilanciando cosi' il dibattito sui rischi per l'approvvigionamento di medicinali del Paese. 'Abbiamo lottato per la riproduzione del Doliprane in Francia e per molecole e farmaci che sono essenziali - ha detto -. E poi c'e' la proprieta' del capitale. E li', il governo ha gli strumenti per garantire che la Francia sia protetta', ha aggiunto.

Bag

(RADIOCOR) 14-10-24 16:27:21 (0481)SAN 5 NNNN