Factoring: Galmarini, nel 2022 il settore in Italia e' cresciuto del 14,6% a 287 mld

Nel mondo e' cresciuto del 18,3% a 3.659 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 giu - Il settore del factoring italiano nel 2022 ha raggiunto un giro d'affari di circa 287 miliardi di euro, in crescita del 14,61% rispetto all'anno precedente. L'anno scorso la quota del mercato italiano ha pesato per l'8% sul mercato mondiale e del 12% del mercato europeo. I numeri sono stati diffusi dal presidente di Assifact, Fausto Galmarini, nel corso dell'assemblea annuale. Il presidente ha sottolineato che mentre il pil mondiale nel 2022 ha registrato un rialzo del 3,4% e quello italiano del 3,7%, il comparto del factoring e' cresciuto a passo di carica. Nel mondo nel 2022 il fatturato del factroring si e' spinto a 3.659 miliardi di euro, in aumento del 18,3% rispetto al 2021. L'anno scorso i principali Paesi europei hanno registrato andamenti assai positivi e a doppia cifra: la Francia, confermatasi leader europea, ha guadagnato oltre 15 punti percentuali. Germania, Spagna, Belgio, Olanda e Polonia hanno consuntivato aumenti superiori al 20%. Nel complesso, il mercato europeo del factoring continua a mantenere il maggiore peso del mercato mondiale con il 68,3%, un volume di 2.499 miliardi di euro, in aumento del 18% rispetto al 2021.

