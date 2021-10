Facebook: blackout per 'cambio configurazione router', Zuckerberg si scusa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ott - Il blackout mondiale di Facebook e le app Instagram e Whatsapp e' stato causato da un "cambiamento di configurazione difettoso" dei router, che ha impedito agli utenti di accedere alla piattaforma per circa sette ore. Cosi' Facebook spiega l'interruzione del servizio che ha bloccato miliardi di persone in tutto il mondo. "Le persone e le aziende di tutto il mondo dipendono da noi per rimanere in contatto", ha osservato il gruppo "Ci scusiamo con coloro che sono stati colpiti",stato provocato da modifiche alla configurazione dei router che coordinano il traffico di rete tra i suoi centri dati. "Scusate per l'interruzione, sappiamo quante persone fanno affidamento sui nostri servizi per restare connesse" si e' scusato ufficialmente, poco fa, Mark Zuckerberg sul suo profilo Facebook.

