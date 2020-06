F2i: valuta opzioni per raccolta capitali, tra soci entrano Enpam e Cassa Forense

A fine 2019 il Nav dei due fondi oltre 3,6 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 giu - 'Entrambi i fondi di F2i hanno investito circa il 98% del proprio ammontare' e dunque 'la sgr sta valutando diverse opzioni per la raccolta dei capitali necessari per proseguire la propria attivita' di investimento e cogliere le opportunita' offerte dal mercato'. Cosi' l'amministratore delegato di F2i, Renato Ravanelli, nella lettera agli azionisti della sgr allegata al bilancio 2019, anno in cui tra i soci sono entrati anche Enpam e Cassa Forense (che hanno rilevato azioni da Unicredit e Intesa Sanpaolo, rimaste col 9,99% ciascuna) attestandosi entrambi al 4% mentre tra i primi azionisti restano anche Cdp (14%), Ardian (8,4%), Fondazione Cariplo (7,28%) oltre a China Investment Corporation e ai coreani di Nsp (entrambi con il 6,7%). Allo scorso 31 dicembre il Nav dei due fondi gestiti dalla sgr ammontava a 3,62 miliardi di euro. Tra le attivita' svolte dal Secondo Fondo di F2i nel 2019 si ricordano la vittoria nella gara per Sorgenia e la cessione del 17,05% di Sia a Cdp Equity per un incasso di 394,6 milioni (che implica una valutazione complessiva della societa' di pagamenti superiore a 2,3 miliardi, al netto del debito) e un rendimento finale dell'investimento pari al 42%. Rimarcato anche l'ingresso in nuovi settori (i porti) e il consolidamento in segmenti gia' presidiati come gli aeroporti (acquisizione del 55% dello scalo del Friuli), le tlc, le rinnovabili e le infrastrutture sociali (rilevate altre nove farmacie), nonche' l'avvio del fondo infrastrutture con Ania con target di 500 milioni. Il Secondo e il Terzo Fondo hanno avuto a fine 2019 risultati d'esercizio positivi rispettivamente per 335,9 e 135 milioni e distribuito agli investitori 489 e 144 milioni, a fronte di richiami di capitale pari a 76,8 e 50,5 milioni. Cosi' allo scorso 31 dicembre il Nav dei due fondi si attestava rispettivamente a 1 miliardo e 2,62 miliardi.

