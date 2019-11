Exprivia: assegnato premio 'eccellenza pugliese' dell'Industria 4.0

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 nov - Exprivia ha ricevuto il premio come 'eccellenza pugliese' alla Camera. Il riconoscimento e' stato assegnato, si legge in una nota, in occasione della presentazione di Mecspe, la manifestazione italiana del manifatturiero 4.0 che si terra' a Bari dal 28 al 30 novembre. 'Siamo molto grati - ha dichiarato Domenico Favuzzi, presidente e ad di Exprivia - a Synergitaly e al gruppo interparlamentare 'Cura della Casa comune' per il riconoscimento alla nostra eccellenza e allo sforzo che come azienda stiamo facendo per portare all'estero le nostre soluzioni e le nostre competenze. Exprivia, oggi, contribuisce in modo importante all'innovazione digitale del Paese e alla valorizzazione delle tecnologie innovative del 'made in Italy' e del 'made in Puglia' al di la' dei confini nazionali anche attraverso il costante impegno nella ricerca e sviluppo".

