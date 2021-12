Export: Sace, con strumenti per imprese +13,8 mld fatturato e 40mila posti lavoro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - Tra i settori, secondo lo studio, spicca la meccanica strumentale con oltre il 30%, in particolare per i comparti delle macchine per l'industria della moda, costruzioni e alimentare. Rilevanti anche i comparti ad alta intensita' tecnologica e dei mezzi di trasporto, mentre per Sace BT i comparti piu' legati al consumo, ad esempio agroalimentare, moda e distribuzione. Si conferma negli ultimi due anni la forte crescita delle imprese appartenenti ai settori del Made in Italy, quindi agroalimentare e sistema moda.

Quanto alla distribuzione sul territorio, il Nord-Est rappresenta l'area di maggiore presidio con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che rappresentano il 58%; mentre al Sud emergono Campania, Puglia e Sicilia. Guardando alla destinazione delle strategie di internazionalizzazione, tra il 2015 e il 2019 le principali geografie di riferimento sono state il Brasile, gli Emirati Arabi Uniti e la Russia. Solo nel 2019, anche l'India ha avuto un ruolo di primo piano. Nel dettaglio, aggiunge la nota, gli strumenti analizzati hanno riguardato l'export credit di Sace - volto a proteggere dal rischio insolvenza e diviso in credito fornitore, credito acquirente e documentario - le garanzie Sace per facilitare l'accesso al credito e migliorare la competitivita' nelle gare d'appalto internazionali; strumenti di sostegno degli investimenti diretti esteri; factoring estero per garantire liquidita' alle imprese, strumenti per la patrimonialita', patrimonializzazione ed export credit messi in campo da Simest. Per Sace BT l'analisi ha invece considerato la polizza globale che consente alle imprese di assicurare l'intero fatturato dilazionato e la Sviluppo export dedicato all'attivita' internazionale della clientela.

