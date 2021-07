Exor: lancia il veicolo Nuo con la famiglia Pao, investira' nel made in Italy

Oggi firmato il closing. Puntera' su lusso, sportswear e food (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 lug - Al via ufficialmente Nuo spa, il veicolo lanciato con quote paritetiche da Exor e da The World-Wide Investment Company Limited, il piu' antico family office di Hong Kong fondato nel 1960 dalla storica famiglia Pao. Proprio oggi, secondo quanto risulta a Radiocor, l'alleanza e' stata siglata ufficialmente con il closing.

L'alleanza punta a investire principalmente in quattro settori su eccellenze italiane, che possono far valere il proprio marchio a livello internazionale, in particolare in Asia e nell'America del Nord: moda e lusso, sportswear, food & beverage, bellezza e cura della persona. In una parola: beni di consumo di alto livello.

La dotazione iniziale di Nuo sara' pari a 300 milioni, di cui 150 milioni saranno forniti dalla holding controllata dalla famiglia Agnelli e l'altra meta' da Nuo Capital (che fa riferimento al family office di Hong Kong) in parte con capitali e in parte 'in natura' con un pacchetto pari al 28,9% della Ludovico Martelli (azienda toscana specializzata nella cosmesi e nella cura della persona), rilevato ormai un anno e mezzo fa.

Nuo agira' su varie leve per valorizzare le eccellenze del made in Italy in cui potra' rilevare quote di maggioranza o minoranza: affinamento della governance, apertura di nuovi canali di distribuzione (con un occhio particolare all'online), digitalizzazione e possibile M&A. Con tre punti fermi: la produzione resta sul territorio nazionale; nessuna forzatura nel governo dell'azienda ma un affiancamento dei soci di controllo, spesso famiglie, nelle decisioni strategiche; e la volonta' di creare valore nel lungo periodo, senza necessita' di realizzare guadagni nel breve termine.

