Exor: Elkann, vendita rendera' ancora piu' solida crescita PartnerRe

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 ott - 'L'accordo di cooperazione raggiunto durante l'estate 2020 con Covea si e' rivelato positivo in molti modi e ha creato forte fiducia reciproca tra le nostre societa'. Inoltre, grazie alla guida di Jacques Bonneau e all'eccellente lavoro del suo team, PartnerRe ha ulteriormente migliorato le sue performance rafforzando le sue capacita' distintive. Tutto cio' ha creato una nuova opportunita' per rendere ancora piu' solida la crescita di una societa' di riassicurazione globale come PartnerRe'. Cosi' John Elkann, presidente e amministratore delegato di Exor, ha commentato la firma del memorandum di intesa con Covea per la vendita di PartnerRe.

'PartnerRe ha dimostrato nel corso dell'anno passato la rilevanza della sua strategia, gestione dei rischi e resilienza nello scenario incerto della pandemia, oltre alla qualita' dei suoi vertici. La nostra proposta di acquisizione arriva al momento giusto, con il settore delle assicurazioni che sta vivendo una trasformazione epocale. Risponde perfettamente alla strategia di crescita e di diversificazione di Covea, alla nostra capacita' di adattarsi e di unire competenze complementari, estendere la nostra presenza geografica e gestire rischi in tutto il mondo', ha aggiunto Thierry Derez, presidente e ceo di Covea. 'Le eccellenti prospettive di PartnerRe e del nostro Gruppo ne risulterebbero rafforzate, rispondendo agli interessi dei nostri soci e clienti, insieme a quelli dei nostri dipendenti e partner. E tutto questo proseguendo la partnership che abbiamo sviluppato con successo nella riassicurazione e negli investimenti con Exor, mantenendo un robusto profilo di solvibilita' e flessibilita' nell'uso del capitale', ha aggiunto Derez.

'In PartnerRe siamo concentrati nella costruzione di un grande e diversificato business di (ri)assicurazione, migliorando costantemente ogni aspetto della societa', le nostre competenze e i servizi che offriamo ai nostri clienti e ai broker che lavorano con noi. Una combinazione con Covea rappresenta un'opportunita' importante per crescere in modo redditizio e raggiungere piu' rapidamente questi obiettivi', ha concluso Jacques Bonneau, ceo di PartnerRe.

