Exor: Elkann, strategia Esg punta su riduzione emissioni, istruzione e inclusione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 apr - La strategia di Exor sul fronte della sostenibilita' passa per la riduzione delle emissioni, istruzione e inclusione.

"Abbiamo identificato tre 'passioni' per ciascuno dei pilastri Esg: riduzione delle emissioni per il pilastro environment (smbiente), l'istruzione come mezzo per ridurre le disuguaglianze e promuovere l'innovazione per quello sociale e l'aumento della diversita' e dell'inclusione quello governance", ha scritto John Elkann, amministratore delegato di Exor, nell'annuale lettera agli azionisti. "Molte delle nostre societa' hanno definito obiettivi ambiziosi in materia di clima, con scadenze precise, in linea con gli standard globali come l'iniziativa Science-Based Targets", ha aggiunto. Nell'istruzione, l'anno scorso The Economist Educational Foundation ha coinvolto oltre 200.000 studenti di famiglie svantaggiate ed e' sulla buona strada per raggiungere l'ambizioso obiettivo di un milione di bambini in tutto il mondo entro il 2026", ha sottolineato l'amministratore delegato, ricordando che Iveco Group e Cnh Industrial stanno portando avanti il programma TechPro2, che consente ai giovani di talento di vivere un'esperienza con macchinari e ambienti industriali reali. "Ferrari ha ricevuto la conferma del Certificato di Parita' Salariale, sia in Italia sia in Nord America, per aver garantito la parita' di retribuzione a uomini e donne con le stesse qualifiche e posizioni all'interno dell'azienda", ha aggiunto Elkann.

Infine, Exor ha lanciato il programma Matabi', un'iniziativa di education gestita in collaborazione con la Fondazione Agnelli, che mira a promuovere le abilita' spaziali e ridurre il divario scolastico di genere nelle materie Stem a scuola attraverso giochi di costruzioni coi mattoncini Lego: "Il programma verra' esteso a quasi ottanta classi di diciotto scuole in quattro regioni italiane, Piemonte, Veneto, Toscana e Campania", ha scritto.

Ars

