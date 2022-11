Ex-Ilva: Confindustria, e' priorita' nazionale per manifattura del Paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 nov - 'L'improvvisa sospensione dell'operativita' di 145 imprese appaltatrici da parte di Acciaierie d'Italia, ex Ilva, desta molta preoccupazione e, nel totale rispetto dell'autonomia d'impresa, Confindustria, Confindustria Puglia e Confindustria Taranto auspicano che venga individuata al piu' presto una soluzione nell'interesse dei lavoratori e della vasta filiera di imprese fornitrici, scongiurando gravi ripercussioni sul tessuto sociale di Taranto e della Puglia".

Lo affermano in una nota congiunta Confindustria, Confindustria Puglia e Confindustria Taranto aggiungendo che "Acciaierie d'Italia e' una priorita' nazionale per l'intera manifattura del Paese ed e' strategico accelerare la piena difesa del ciclo integrale a caldo per l'Italia intera e per la sua bilancia commerciale. Da anni e' evidente l'effetto di freno sulle scelte di Acciaierie d'Italia determinato dal percorso dilazionato e incerto del ventilato ritorno al controllo pubblico. Per questo il Sistema Confindustria si rende disponibile a contribuire alla ricerca di soluzioni da avviare in tempi rapidi, in linea con l'importanza strategica che rappresentano le produzioni, gli occupati e la filiera di Acciaierie d'Italia', conclude la nota.

