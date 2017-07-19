Ex Ilva: Urso, esame prioritario per le offerte sull'intero asset aziendale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - Sulle offerte per l'ex Ilva di Taranto i commissari hanno comunicato "su mia indicazione, con correttezza e trasparenza, quali sono state le manifestazioni di interesse, quali per l'intero asset aziendale e quali per parti degli asset aziendali. Come tutti sanno nella commissione di gara devono esaminare innanzitutto in via prioritaria le offerte fatte per l'intero asset aziendale'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione del Mile, il polo museale del distretto veneto della pelle ad Arzignano.

