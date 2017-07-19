Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ex Ilva: Urso, esame prioritario per le offerte sull'intero asset aziendale

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - Sulle offerte per l'ex Ilva di Taranto i commissari hanno comunicato "su mia indicazione, con correttezza e trasparenza, quali sono state le manifestazioni di interesse, quali per l'intero asset aziendale e quali per parti degli asset aziendali. Come tutti sanno nella commissione di gara devono esaminare innanzitutto in via prioritaria le offerte fatte per l'intero asset aziendale'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione del Mile, il polo museale del distretto veneto della pelle ad Arzignano.

            Arl

            (RADIOCOR) 27-09-25 14:32:18 (0293) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.