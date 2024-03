Ex Ilva: Aigi, situazione grave per indotto su crediti maturati

'Aigi attende convocazione tavolo tecnico' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 mar - Ad oggi la situazione e' molto grave. Imprese e lavoratori non sono nelle condizioni di andare avanti dopo due mesi di fermo. Non era mai accaduto. Lo scrive l'Aigi (Associazione indotto AdI e General Industries) in una nota che spiega: "le aziende sono ferme perche' non vengono ristorate ma comunque non si comprende come - in assenza di materie prime e programmazione delle attivita' - potrebbero essere garantiti ordini che consentirebbero alle aziende di riprendere a lavorare".

All'indomani del vertice convocato in prefettura a Genova alla presenza del Ministro Adolfo Urso - scrive ancora l'associazione - Aigi "attende, come da accordi, la convocazione nelle prossime ore di un tavolo tecnico con Sace, i tecnici del Governo, Ifis, istituti bancari, i commissari e la Regione Puglia, al fine di condividere una soluzione che possa consentire alle aziende di attuare la cessione in pro soluto dei crediti agli istituti bancari con la garanzia del gruppo assicurativo finanziario controllato dal Mi.Mi.T. cosi' come previsto dal dl 9/24 gia' approvato dal Senato".

