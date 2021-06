Ex Embraco: avviato l'iter per la proroga della cassa integrazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 giu - E' iniziato oggi il percorso per ottenere la proroga della Cigs per i 400 lavoratori della Ex Embraco. Questo l'esito, ancora interlocutorio, dell'incontro convocato oggi dalla Regione Piemonte con Fim, Fiom, Uilm, Uglm Torino e la curatela fallimentare dopo l'approvazione del decreto Sostegni bis. I rappresentanti della curatela, si spiega in un comunicato, hanno manifestato la propria disponibilita' a richiedere gli ulteriori 6 mesi di cassa integrazione come previsto dal legislatore. In sede ministeriale andranno verificate e confermate coperture finanziarie ed esoneri dei costi per la curatela. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto di bloccare i licenziamenti, che avranno effetto dal 23 luglio 2021. Il tavolo regionale sara' riconvocato nei prossimi giorni. "Fim, Fiom, Uilm, Uglm Torino - conclude il comunicato - ribadiscono la richiesta di incontro con il Mise per capire se il progetto Italcomp procede, oppure se il Governo intende proporre una soluzione alternativa".

Cop-Com

(RADIOCOR) 17-06-21 18:41:07 (0580) 5 NNNN