eViso: potenzia rete vendita diretta luce e gas in Piemonte e Liguria

2 commerciali assunti ad Alessandria e 3 a Genova (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 giu - eViso - societa' di tecnologia con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime - intende potenziare la propria rete di vendita nel canale diretto luce e gas, attraverso l'inserimento di due nuove figure commerciali ad Alessandria, in Piemonte, e di tre a Genova, in Liguria. Lo ha reso noto l'azienda in un comunicato. L'annuncio e' in linea con la strategia di crescita della societa', che prevede un rafforzamento progressivo del canale diretto attraverso l'ampliamento della presenza sul territorio. Come dichiarato alla chiusura del primo semestre dell'esercizio 24-25 (luglio-dicembre 2024), eViso ha infatti sostenuto dei 'costi per la crescita' a supporto degli obiettivi strategici, tra cui il l'ampiamento della rete di vendita diretta. L'ingresso in nuove aree come la provincia di Alessandria in Piemonte e in quella di Genova in Liguria consente di presidiare territori finora non coperti e di migliorare l'efficacia dell'azione commerciale.

'Con oltre 28 commerciali attivi sul territorio (in prevalenza nelle provincie di Cuneo, Torino e Imperia) ad oggi, e significativi ingressi nei prossimi mesi, sono fiducioso di poter continuare ad estendere l'offerta eViso su nuove zone in cui la nostra proposta sia attrattiva per il tessuto locale", ha commentato Franco Pancino, Direttore Commerciale Vendita Diretta Luce e Gas di eViso.

