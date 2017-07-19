Eviso: in segmento gas volumi abbinati per 222 GWh a gennaio, +80% su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 gen - Eviso, societa' di tecnologia che opera nel settore dell'energia, del gas e della frutta, a gennaio ha riportato volumi abbinati nel segmento gas per 222 GWh (20,7 milioni di smc), in aumento del 22% rispetto ai 182 GWh di settembre 2025, equivalente a un incremento medio pari a 10 GWh/mese. Paragonati a gennaio 2025, i volumi abbinati registrano una crescita dell'80% da 123,5 GWh. E' quanto emerge dai dati forniti dal Sistema Informativo Integrato (Sii), ente pubblico che gestisce i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, relativi ai volumi di consumo annuo di gas (canale diretto e reseller) del parco utenti abbinati a Eviso. La societa', che ha comunicato i dati, fa sapere che l'analisi per canale evidenzia che 177 GWh provengono dal canale diretto, in aumento del 46% rispetto ai 121,5 GWh di gennaio 2025 (+10% rispetto a settembre 2025) e 45 GWh dal canale reseller, in aumento di oltre 20 volte. A livello di accesso alla rete di distribuzione del gas, il numero di distributori integrati e gestiti dalla piattaforma ha raggiunto una copertura dell'89,5% del territorio nazionale servito dalla rete gas. In Piemonte e Liguria, regioni dove Eviso ha una maggiore presenza, la market share del segmento gas diretti e reseller si avvicina allo 0,5% (0,4% in Piemonte e 0,1% in Liguria). "I dati di gennaio 2026 confermano la traiettoria di crescita strutturale di Eviso nel segmento gas. Il superamento dei 220 GWh di volumi abbinati, con una crescita dell'80% su base annua e' il risultato di una strategia chiara che combina sviluppo territoriale, rafforzamento dei canali diretto e reseller e investimenti mirati nella piattaforma tecnologica", ha detto l'Ad Lucia Fracassi.

