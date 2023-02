Euronext: Boujnah, pipeline Ipo solida, valutiamo opportunita' nuove M&A

Cfo Modica: confermati target crescita ricavi e Ebitda (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 feb - Euronext ha confermato i target di medio termine e ha parlato di "una pipeline solida" per le Ipo sui mercati del gruppo. "Vediamo una pipeline interessante in termini di aumenti di capitale" e, per quanto riguada le Ipo, 'la pipeline c'e', chiaramente il 2021 e' stato un anno anomalo, ma abbiamo una pipeline solida'. Lo ha detto l'amministratore delegato di Euronext, Stephane Boujnah, durante la conference call con i giornalisti a commento dei risultati 2022, sottolineando che "la domanda che le societa' intenzionate a sbarcare in Borsa si pongono e' su quale sia la finestra temporale giusta per farlo. La domanda non e' se quotarsi o no, e' quando sia il momento giusto di farlo per minimizzare l'incertezza della volatilita' di valutazione e prezzo". Infatti, considerando i macro trend, la volatilita' che caratterizza i mercati e i cambiamenti della politica delle banche centrali sui tassi di interesse "raccogliere equity e' piu' rilevante di quanto fosse in passato per finanziare la crescita di lungo termine", ha detto il Ceo, sottolineando che, in questo contesto, 'le societa' guardano al mercato azionario come a una componente piu' necessaria del loro bilancio rispetto al passato'. Per quanto riguarda gli obiettivi futuri, il Cfo Giorgio Modica ha spiegato che "il target consolidato per fine 2024 resta lo stesso annunciato durante l'investor day.

Non abbiamo previsioni di breve termine, ma solo di medio termine". Modica ha detto che "il target sui ricavi per il gruppo Euronext rimane per una crescita tra il 3% e il 4% ed Ebitda tra 5% e 6% nel corso del piano". Guardando avanti, alla luce dei risultati ottenuti finora e dopo il successo dell'acquisizione di Borsa Italiana, Euronext potra' valutare opportunita' per ulteriori operazioni di M&A: "Dopo i progressi molto significativi fatti in seguito all'acquisizione di Borsa Italiana e i significativi passi avanti nella strategia di deleveraging, sicuramente continueremo a esplorare opportunita' per ampliare o rafforzare la nostra presenza in Europa, e/o per diversificare le fonti di ricavo e/o per generare piu' crescita del business", ha detto Boujnah, spiegando che la societa' continuera' a "valutare opportunita' qualora si presentassero e lo fara' sempre con la stessa disciplina, per utilizzare il capitale nel modo piu' efficace per creare valore per gli azionisti".

Ars

