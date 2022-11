Etica Sgr: COP27, risultati deludenti - PAROLA AL MERCATO

di Ugo Biggeri * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 nov - La COP27 si e' chiusa ed il risultato e' decisamente deludente. Non solo perche' non si sono fatti passi avanti, ma soprattutto perche' si e' sancito un nuovo approccio ai cambiamenti climatici: dal contrasto all'adattamento. Come a dire: 'siccome non vogliamo evitare il disastro, cerchiamo di gestirlo'.

Gli obiettivi di contenimento dei cambiamenti climatici sono solo formalmente sempre in essere, ma non sono stati presi sul serio. Invece si e' parlato molto del fondo di compensazione per il sud del mondo (doveroso, ma non risolutivo). Non e' una soluzione al problema partecipare al pagamento di una minima parte dei danni che arriveranno.

Mitigazione del rischio, adattamento, compensazioni, ossia l'approccio che sta diventando un mantra anche nella finanza e tra i Regolatori.

Di fronte alla catastrofe climatica non abbiamo il coraggio di cambiare davvero strada. Cosa rispondiamo alle persone giovanissime che ci vedono mettere a rischio il loro futuro? Con che faccia possiamo indicargli la strada? Come possono accettare i nostri insegnamenti? Se la politica, la finanza e l'economia non hanno il coraggio di fare cio' che e' giusto, allora occorre che ognuno faccia la sua parte.

In Etica Sgr pensiamo che non e' sufficiente non aver mai investito nell'estrazione delle fonti fossili. Bisognera' fare ancora di piu' e lo stiamo facendo misurando il nostro impatto e la carbon footprint per diminuire l'impronta di carbonio, senza lasciare indietro gli altri aspetti della sostenibilita'. Come abbiamo sempre fatto in 22 anni di storia.

