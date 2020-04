Estra: utile 2019 piu' che raddoppiato a 16,7 mln ma non distribuisce cedola

Il board della multiutility toscana: scelta prudenziale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 apr - Il cda della multiutility toscana Estra ha approvato i risultati consolidati di bilancio del 2019, che vedono ricavi a 997 milioni (+18% rispetto al 2018), un Ebitda di 97,2 milioni (+37%), un Ebit di 37,8 milioni (+35%) e un utile netto piu' che raddoppiato a 16,7 milioni (+117%). L'esercizio, sottolinea una nota, e' stato "caratterizzato da una forte crescita in termini di risultati economici e dal consolidamento della solidita' finanziaria e patrimoniale del gruppo che, in continuita' con l'approccio strategico adottato negli ultimi esercizi, si e' concentrato sul rafforzamento della propria posizione competitiva grazie a politiche di sviluppo commerciale e per mezzo di operazioni di investimento per linee esterne principalmente nel settore delle attivita' regolate e nel ciclo integrato dei rifiuti"

Alla luce dell'emergenza Covid il cda ha tuttavia proposto di destinare l'utile interamente a riserva. Al proposito l'ad Alessandro Piazzi spiega: "Il board ha ritenuto di attenersi a principi di prudenza nella scelta di destinazione degli utili aziendali e - pur a fronte di risultati aziendali positivi e in crescita nel 2019 sia in termini economici che reddituali - ha deciso di proporre alla prossima assemblea la destinazione a riserva straordinaria e a riserva legale dell'intero ammontare degli utili. L'incertezza sugli impatti e sulla durata dell'attuale fase di emergenza dovuta all'epidemia di Covid-19, hanno suggerito un approccio differente rispetto alla usuale policy di Estra, che ha sempre previsto la remunerazione dei propri soci e quindi dei rispettivi territori locali di riferimento". L'anno scorso, in particolare, il pay-out era stato pari al 70% degli utili.

