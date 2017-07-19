Estra: piano da 502 milioni sulle rinnovabili entro il 2029

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - Estra, operatore nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale nonche' nella vendita di energia elettrica, rafforza il proprio impegno nel processo di transizione energetica e annuncia un piano di investimenti da circa 502 milioni di euro nel settore delle rinnovabili entro il 2029, a partire dai 37 milioni gia' previsti entro la fine del 2025. Gli investimenti rientrano nel piano 2025-2029, approvato dal consiglio di amministrazione lo scorso giugno, che prevede complessivamente 1,1 miliardi di euro in cinque anni. Le rinnovabili rappresenteranno dunque circa il 50% delle risorse destinate da Estra nel prossimo quadriennio.

Il piano consentira' la realizzazione di impianti fotovoltaici con una capacita' complessiva di 520 megawatt entro il 2029. La nuova energia prodotta, stimata in oltre 780.000 mwh all'anno a regime, sara' in parte destinata alla vendita diretta attraverso contratti di lungo termine.

Attraverso le risorse stanziate entro la fine del 2025, il piano sara' operativo da subito. Il primo cantiere sara' avviato all'inizio dell'autunno 2025 in provincia di Pesaro.

Parallelamente, in Toscana verranno realizzati diversi impianti su ex discariche in post gestione, per una potenza complessiva di circa 19,4 mwp e una produzione annua stimata di 31.000 mwh. A questi interventi si affiancheranno progetti di valorizzazione degli asset del gruppo, che permetteranno di sviluppare ulteriori impianti per circa 10 mwp, con una produzione attesa di 17.000 mwh l'anno. Sono inoltre in fase di acquisizione progetti fotovoltaici in Toscana, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia, sia di tipo agrovoltaico sia tradizionale, per oltre 100 mwp, che raggiungeranno lo stato di 'ready to build' nel 2026.

'Con questo importante impegno sulle rinnovabili, Estra - ha dichiarato Francesco Macri', presidente esecutivo - rafforza il suo ruolo di leader nel processo di transizione energetica al fianco delle proprie comunita'".

Con questo investimento, "operativo fin da subito grazie ai 37 milioni di euro - aggiunge Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra - gia' stanziati entro la fine del 2025 per sostenere i progetti in corso in Toscana e nelle Marche, vogliamo dare un segnale concreto di attenzione ai bisogni dei nostri territori".

