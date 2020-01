Estra Energie: si aggiudica 6 lotti della gara Consip Gas12, valore 267,69 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 gen - Estra Energie si e' aggiudicata 6 lotti (per un valore potenziale di 415 milioni di mc e un totale di 267,69 milioni di euro) dell'edizione 12 della gara nazionale indetta da Consip per la fornitura di gas naturale alle pubbliche amministrazioni regionali italiane per il prossimo biennio termico (gara 'Gas12'). Lo rende noto un comunicato in cui si precisa che Estra Energie si e' aggiudicata, inoltre, per il settimo anno consecutivo, i Lotti 5, 6 e 8 - che comprendono Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Basilicata - e per il terzo anno il Lotto 1 (Nord-Ovest) che riguarda il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

