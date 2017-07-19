EssiLux: rinnova accordo licenza con Burberry fino a dicembre 2035

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 dic - EssilorLuxottica e Burberry hanno rinnovato l'accordo di licenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Burberry. L'accordo attuale sarebbe scaduto a fine anno ed e' stato rinnovato fino al 31 dicembre 2035. Come si legge in una nota, "con una tradizione condivisa di creativita', artigianalita' e innovazione, il rinnovo rafforza una collaborazione avviata tra le due societa' nel 2006". Francesco Milleri, Ceo di EssiLux, ha parlato di "un percorso creativo che ha dato vita a collezioni dall'eleganza senza tempo, espressione del fascino unico e autenticamente britannico del marchio" e ha sottolineato che "questo nuovo capitolo segna l'inizio di una fase nuova per gli occhiali Burberry creati da EssilorLuxottica, proseguendo e rafforzando la nostra collaborazione con una delle maison del lusso piu' ammirate al mondo". Anche Joshua Schulman, ad di Burberry, si e' detto felice di "proseguire la collaborazione con EssilorLuxottica, costruita sulla vocazione condivisa all'artigianalita', alla creativita' e all'innovazione. Insieme interpretiamo lo spirito senza tempo del lusso d'ispirazione britannica di Burberry, offrendo ai clienti di tutto il mondo collezioni eyewear sempre piu' iconiche".

