Essilux: istituisce un Comitato Scientifico, spinta all'innovazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - EssilorLuxottica istituisce un Comitato Scientifico che riunisce 'alcune tra le voci piu' autorevoli della comunita' internazionale negli ambiti sempre piu' interconnessi della scienza, della tecnologia e della salute'. Lo annuncia il gruppo in una nota, spiegando che il Comitato offrira' orientamento strategico e una visione di lungo periodo, contribuendo alla definizione e valorizzazione dell'agenda scientifica di EssilorLuxottica'. Concepito come un incubatore di idee e prospettive innovative, il Comitato lavorera' in sinergia con prestigiose istituzioni scientifiche a livello globale e contribuira' a delineare nuove frontiere nelle aree di ricerca strategiche del Gruppo, tra cui l'oftalmologia e l'oculomics, la fisica e l'ottica, l'audiologia, l'intelligenza artificiale e l'etica. 'Dopo decenni di ricerca e sviluppo sulle tecnologie avanzate, oggi la creazione di questo Comitato Scientifico rappresenta un passo decisivo nel percorso di innovazione di EssilorLuxottica', sottolineano Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di Essilux.

'Confrontarci con alcune delle menti piu' brillanti del mondo scientifico - aggiungono - ci consentira' di ampliare gli orizzonti, esplorare nuovi territori e trasformare la conoscenza in risultati concreti per le persone. I preziosi contributi del Comitato Scientifico guideranno i progetti del nostro Gruppo'. Il Comitato e' composto da: Alain Aspect, PhD, Premio Nobel per la Fisica 2022 e Wolf 2010; Alessio Figalli, PhD, Medaglia Fields 2018; Sharon Kujawa, PhD, Premio Callier 2017; Jose'-Alain Sahel, MD, Premio Wolf 2024; Effy Vayena, PhD.

com-dim

(RADIOCOR) 01-12-25 19:21:46 (0692) 5 NNNN