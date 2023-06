Essilux: al via collaborazione con Harvard Business Publishing

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 giu - EssilorLuxottica e Harvard Business Publishing, parte di Harvard University, collaborano per formare i dipendenti di EssilorLuxottica e decine di migliaia di professionisti della vista in tutto il mondo, su tematiche di business e leadership. Con l'ambizione di elevare il settore supportando i talenti e promuovendo nuove competenze, sia personali che professionali, in un mondo in continua evoluzione, Leonardo, la piattaforma di formazione digitale di EssilorLuxottica, dara' accesso a piu' di 40 corsi di business e migliaia di articoli dell'Harvard Business Review.

La nuova offerta formativa, che andra' ad arricchire il catalogo gia' disponibile sulla piattaforma Leonardo, sara' visibile in un'area dedicata suddivisa in due sezioni: Harvard ManageMentor e Harvard ManageMentor Spark.

com-emi

(RADIOCOR) 05-06-23 18:42:53 (0607) 5 NNNN