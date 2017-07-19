EssiLux: aderisce a piattaforma globale innovazione su salute visiva

E' la Collaborative Community on Ophthalmic Innovation (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 nov - EssilorLuxottica ha aderito alla Collaborative Community on Ophthalmic Innovation (Ccoi), piattaforma globale di innovazione che riunisce pazienti, medici, ricercatori, enti regolatori e attori industriali con l'obiettivo di trasformare la ricerca d'avanguardia in soluzioni concrete, valorizzando il potenziale dell'occhio e contribuendo al progresso dell'oftalmologia e, piu' in generale, dell'intero ecosistema della salute. "Siamo onorati di accogliere EssilorLuxottica come Vision Architect, il piu' alto livello di partecipazione industriale della Collaborative Community on Ophthalmic Innovation", ha detto Malvina Eydelman, amministratore delegato della Ccoi. Con l'ingresso nella Ccoi, EssiLux rinnova il suo impegno verso un modello di innovazione costruito intorno al paziente, capace di integrare diagnosi, trattamenti clinici e analisi dei dati in percorsi completi di cura della vista. In quest'ecosistema basato sulla collaborazione, sul rigore scientifico e sulla condivisione delle conoscenze, il gruppo mettera' a disposizione la sua eccellenza nell'ingegneria ottica, le competenze nel digitale e la sua presenza globale per contribuire a trasformare la ricerca scientifica in soluzioni che migliorano la vita delle persone. "Entrare a far parte della Community, e farlo al piu' alto livello di partecipazione industriale, conferma il nostro impegno a contribuire al progresso della scienza oftalmica, anche attraverso forme nuove di collaborazione e condivisione delle conoscenze", ha detto Norbert Gorny, chief scientific officer di EssilorLuxottica, sottolineando che "mettere a fattor comune le nostre competenze con il patrimonio collettivo della Ccoi ci permettera' di accelerare la ricerca traslazionale e promuovere nuove scoperte cliniche, ridefinendo il modo in cui diagnostichiamo, gestiamo e, in futuro, potremo prevenire molte patologie oculari".

