Esprinet: Testa, in I trim 2026 continua crescita double digit Spagna

Valutiamo opportunita' M&A in settore data center e software (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 mar - "Il mercato italiano in questo momento, dopo i primi due o tre mesi, sta risultando flat sull'anno precedente mentre invece il mercato spagnolo continua a crescere double digit". Quindi, "visti i risultati che stiamo portando in questi 3 mesi diciamo che siamo contenti del nostro lavoro". Lo ha spiegato a Radiocor Giovanni Testa, Coo di Esprinet Group, che dal 23 aprile assumera' la carica di Ceo dell'azienda tech, a margine della presentazione della nuova unita' di business dedicata ai servizi. La societa' sta valutando anche la possibilita' di crescere per linee esterne. "Da sempre il gruppo Esprinet e' acquisitivo - ha affermato Testa - Noi abbiamo chiuso poco meno di 30 operazioni da quando siamo nati nel settembre 2000. Sicuramente se ci saranno occasioni potremmo analizzarle prima e se le riterremo in linea con la nostra strategia le percorreremo". Tra i settori sotto la lente, ci sono quello dei "data center, del server storage, oltre al server security cloud e al software che portano innumerevoli vantaggi sia nel conto economico che in stato patrimoniale", spiega Testa. "E poi cercheremo di trovare delle possibilita' di investimento anche nel mondo del fotovoltaico". Tuttavia, se "troveremo delle opportunita' di nicchie di marginalita', alta marginalita' ovviamente, anche nel business che noi percorriamo attraverso il brand Esprinet, cioe' l'informatica tradizionale, le valuteremo - ha detto il Ceo in pectore -anche se non "e' il nostro main target in caso di acquisizioni".

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(RADIOCOR) 25-03-26 15:23:50 (0543) 5 NNNN