Espe: nuova commessa da 15,2 mln per agrivoltaico in Puglia da 53,8 MWp

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 5 giu - Espe, societa' quotata all'Egm di Borsa Italiana e attiva nel settore delle energie rinnovabili ottiene una nuova commessa da 15,2 mln di euro circa per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato con strutture tracker in Puglia, per una potenza complessiva pari a circa 53,8 MWp. Il progetto rappresenta l'impianto con la maggiore potenza installata dal Gruppo Espe alla data odierna, e rientra tra le prime iniziative in Italia avviate nell'ambito del nuovo meccanismo incentivante Fer X, che prevede procedure competitive per l'assegnazione di tariffe di riferimento riconosciute per un periodo di 20 anni. L'impianto sara' realizzato con configurazione agrivoltaica avanzata e strutture tracker rialzate, progettate per consentire la coesistenza tra produzione energetica e attivita' agricole e zootecniche, inclusa l'attivita' di allevamento ovino.

Il completamento dei lavori e' previsto entro il 2027.

Alla data odierna, il portafoglio ordini complessivo del Gruppo Espe ammonta a circa 114,7 milioni di euro, di cui circa il 98% riconducibile al settore fotovoltaico (33% agrivoltaico). L'attuale portafoglio ordini si esplica entro la fine del 2027.

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