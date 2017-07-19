Esi: sigla 3 contratti per revamping impianti fotovoltaici in Puglia per 0,65 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ago - Esi ha sottoscritto tre contratti di appalto 'chiavi in mano' per lavori di revamping e ammodernamento tecnologico di altrettanti impianti fotovoltaici situati in Puglia, nel Comune di Brindisi, per una potenza complessiva di circa 2,4 MWp. L'importo complessivo, come specificato in una nota, ammonta a circa 0,65 milioni di euro e le commesse prevedono la progettazione, l'esecuzione e la consegna 'chiavi in mano' degli interventi di ammodernamento tecnologico di tre impianti fotovoltaici: 'SOL080' (circa 0,51 MWp), '069GEO' (circa 0,93 MWp) e '082GEO' (circa 0,93 MWp). Gli interventi sono finalizzati a ripristinare la piena capacita' produttiva degli impianti e a migliorarne l'efficienza. Il completamento dei lavori e' previsto entro il 31 dicembre 2026.

''L'acquisizione di queste nuove commesse conferma il percorso di crescita di Esi e il valore delle competenze sviluppate nel revamping, un segmento per noi strategico e con interessanti prospettive. Continuiamo a lavorare sul consolidamento delle nostre competenze e sullo sviluppo di nuove opportunita', per sostenere una crescita solida e duratura', ha commentato Stefano Plocco, direttore generale di Esi che ora ha un backlog pari a circa 33 milioni di euro.

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