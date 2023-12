Esi: firmato contratto per costruzione centrale fotovoltaica nel Lazio

Il committente e' ancora senza nome (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 dic - Esi, societa' attiva nelle rinnovabili, ha siglato il contratto per la costruzione di una nuova centrale fotovoltaica del valore di 12,3 milioni. Esi, che aveva annunciato l'aggiudicazione della commessa a fine luglio, non alza ancora il sipario sul committente indicandolo solo come 'primaria utility europea'. Il contratto, si legge in una nota, prevede la progettazione, l'ingegnerizzazione e la costruzione di una centrale fotovoltaica della potenza di 52 MWp. I lavori, aggiunge Esi, che avranno inizio dalla comunicazione ad Esi del 'notice to proceed', da parte del committente "previsto nel breve termine".

com-Ggz

(RADIOCOR) 06-12-23 16:40:43 (0546)ENE 5 NNNN