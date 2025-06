Erredue: firma contratto da 1,4 mln con Res per impianto idrogeno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - ErreDue, societa' attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell'acqua, azoto, ossigeno), comunica la firma del contratto di vendita di un elettrolizzatore in container per la produzione di idrogeno del valore di circa 1,4 milioni con RES - Recupero Etico Sostenibile, societa' che opera da oltre trent'anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilita' ambientale. L'impianto, indica una nota, sara' collocato presso il sito produttivo di Pettoranello del Molise di RES e produrra' a regime circa 52 tonnellate di idrogeno verde, derivante da fonti rinnovabili, in particolare dagli impianti fotovoltaici della societa', e andra' a completare il parco tecnologico e impiantistico frutto della riconversione dell'area ex Ittiere da polo della moda italiana a polo del recupero di rifiuti plastici e successiva trasformazione in materie prime seconde seguendo i principi dell'economia circolare.

