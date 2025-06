Erredue: firma contratto da 1,4 mln con Res per impianto idrogeno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - La commessa, aggiunge la nota, prevede l'integrazione di un sistema innovativo per la produzione di idrogeno composto da: un elettrolizzatore da 1 MW basato su tecnologia PEM, un impianto di demineralizzazione, un sistema di raffreddamento ad aria integrato, un generatore di azoto per l'inertizzazione e un dryer per la depurazione. La consegna dell'intero sistema e' prevista entro aprile 2026, completa del supporto in sito e del relativo Site Acceptance Test (SAT).

Questo nuovo contratto sottolinea una volta di piu' il contributo concreto offerto da ErreDue nell'ambito della transizione energetica. L'impianto, infatti, completera' l'avanzamento del progetto RES-H2 volto alla realizzazione dell'hydrogen valley di RES mediante la produzione di idrogeno verde prodotto da fonti rinnovabili, progetto che rientra nell'ambito del piano Next Generation EU del Pnrr.

Francesca Barontini, ceo di ErreDue, ha cosi' commentato: 'Siamo orgogliosi di contribuire con la nostra tecnologia alla realizzazione di una nuova hydrogen valley in Italia, un progetto che unisce sostenibilita' ambientale, innovazione industriale e valorizzazione dei territori. La nostra capacita' di progettare soluzioni su misura per la produzione on-site di idrogeno ci pone al centro delle nuove filiere energetiche e industriali che si stanno delineando e come partner di rilievo nell'ambito della transizione energetica in atto. Collaborare con realta' come RES, attive nella Circular Economy, ci permette di generare valore condiviso e accelerare la trasformazione verso un'economia realmente decarbonizzata'.

